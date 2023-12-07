Лидирующий в рейтинге импортозамещения компьютер оказался «иностранным»

Эксперты выяснили, что российский персональный компьютер RS-Line, лидирующий в реестре отечественных комплектующих Минпромторга, на самом деле собран из иностранных компонентов. Об этом сообщает Cnews.

При этом компания-производитель компьютера Life Tech заявляла, что при сборке использовались только российские комплектующие. В реестре импортозамещения Минпромторга этот компьютер набрал рекордные 180 баллов — при их подсчёте немалую роль сыграла материнская плата, якобы выпущенная российским заводом «Элпитех» (50 баллов), а также твердотельный накопитель от российской компании GS Group (также 50 баллов). Однако разбор показал, что этих компонентов в компьютере попросту нет.

Эксперты утверждают, что вместо материнских плат «Элпитех», в компьютере используется зарубежное «железо», на которое наклеили логотип Life Tech. Такая же ситуация с накопителем — вместо заявленного компонента от GS Group, в RS-Line установлена китайская деталь.

Согласно регламенту, иностранные детали не учитываются при подсчёте баллов за импортозамещение, поэтому RS-Line получает только 80 баллов — этого недостаточно даже для того, чтобы просто войти в реестр Минпромторга, так как минимальный порог составляет 100 баллов. При этом тысячи компьютеров RS-Line уже были поставлены в предприятия госсектора — общая сумма госзаказов на эту модель перевалила за 100 миллионов рублей. Как уточнили в Минпромторге, в отношении компании-производителя Life Tech будет организована проверка.