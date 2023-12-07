Не только хлеб и вино. Что на самом деле ели в Древнем Риме

Богатые люди в столице Римской империи были вовсе не так прожорливы, как считают многие историки, и следили за своим здоровьем. В свою очередь рацион бедняков был не так уж скуден, и им было доступно многое, помимо хлеба и зрелищ. Подробный анализ культуры питания и пищевых привычек Рима во II в. до н.э. — IV в. н.э. приводит в своей диссертации философ Гвидо Сала из Лейденского университета (Нидерланды).

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В сообщении университета поясняется, что широко распространено мнение о том, что римская элита страдала от чревоугодия, а большая часть населения буквально выживала, питаясь однообразно и недостаточно сытно.

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«Такая точка зрения не согласуется с имеющимися источниками. Богатые римляне знали, что чрезмерное потребление пищи вредно для здоровья. Например, римский философ Цицерон намеренно мало ел на следующий день после пира. И также неверно, что более бедные римляне ели только хлеб и кашу, ведь немного колбасы или требуха стоили почти так же дешево, как хлеб, так что они, должно быть, тоже были доступны», — говорит Сала.

По большому счету, в рационе бедняков и богачей были одни и те же категории продуктов — так, хлеб с сыром и остатки вчерашней еды могли стать завтраком любого римлянина. Кроме хлеба, оливкового масла и вина, которые больше на слуху, в рационе римлян была растительная пища — злаки и дикие растения, например, крапива и одуванчик.

Различалось только качество продуктов и то, насколько часто могли их себе позволить люди с разным достатком. Например, более богатые римляне могли печь хлеб на собственных виллах и чаще участвовать в пиршествах. Но и бедные римляне могли быть приглашены на пир своим богатым покровителем-патроном, а в более поздний период получали от него продуктовый набор, для которого даже появилось специальное название — спортула.

В плане кулинарии римляне не были новаторами, многое позаимствовав у этрусков и греков. Хотя и вносили свои коррективы: например, в отличие от греков почти не ели ячмень. И на пирах богачей, конечно, было особое меню, включавшее большое количество мяса и рыбы, а также специальные блюда, например, язык журавля или прообраз современного крем-брюле.