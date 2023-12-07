Группировку спутников связи «Гонец-М1» запустят на орбиту до 2033 года

"Гонец-М1" прошел эскизное проектирование, сейчас начинается собственно проектирование, конструирование, отработка и так далее. И в течение нескольких лет эта группировка будет создаваться. <...> Где-то на рубеже 2030-2033 года будет полноценная группировка - 28 аппаратов. Он будет нести очень большую связную функцию", - сказал Тестоедов в беседе с корреспондентом.