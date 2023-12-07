Windows лишится привычного элемента рабочего стола

В будущих версиях Windows 11 могут убрать кнопку «Показать рабочий стол». Об этом сообщает издание Digital Trends.

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Журналисты портала изучили последнюю сборку Windows 11 и обнаружили, что место кнопки «Показать рабочий стол» заняла кнопка, вызывающая сервис Copilot, который работает с искусственными интеллектом (ИИ).

По словам авторов, кнопка была расположена в правом нижнем углу рабочего стола — по ее нажатию все открытые окна сворачивались. Специалисты отметили, что привычный элемент, которого может лишиться операционная система, появился в Windows в 2009 году.

В материале говорится, что в публичных версиях Windows 11 кнопка вызова Copilot все еще расположена в центральной части панели управления. Но в будущих сборках оперативной системы (ОС) она может занять место функции «Показать рабочий стол». При этом даже в бета-версиях системы упомянутую кнопку можно вернуть на прежнее место через настройки.