ИИ Google будет писать за пользователя текст еще и браузере Chrome

Google выводит свое ИИ-чудо «Помоги мне написать» в Chrome для настольных компьютеров, обещая изменить подход в создании текстов. Этот ИИ-сервис, уже ставший неотъемлемой частью пакета Google, теперь поможет пользователям Windows, Mac и Linux без труда создавать текст.

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Функция «Помогите мне написать», получившая внутреннее название «Compose» или «CCO», работает в Chrome без проблем, предоставляя предложения через всплывающее окно автозаполнения. Ее отличает способность анализировать содержимое веб-страниц на предмет контекста.

Пользователи могут настроить стиль написания текста с помощью таких опций, как «Сократить», «Уточнить», «Непринужденно» или «Официально». ИИ подстраивается под ваши потребности, создавая рецензии, черновики или ответы всего по нескольким подсказкам.