NASA представило концепт зонда «Криобот» для поиска инопланетной жизни

NASA представила еще один концепт зонда по исследованию скрытых океанов далеких лун. Поприветствуйте «Криобота» - футуристический цилиндрический зонд, призванный взломать ледяную корку лун Юпитера и Сатурна, чтобы обнаружить скрывающуюся под ней жизнь.

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Созданный в Калифорнийском технологическом институте, «Криобот» использует бурение и горячую воду, чтобы растопить замерзшую поверхность лун и раскрыть тайны океанов жидкой воды под ней. Этот потусторонний исследователь, питающийся от 10-киловаттной ядерной энергетической установки и обладающий передовой системой терморегулирования, может произвести революцию в нашем понимании внеземной жизни.