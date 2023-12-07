РЖД прокомментировали информацию об утечке данных пассажиров

РЖД опровергли информацию об утечке в интернет их базы данных пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО «РЖД»», — заявили в компании.

Согласно предварительным сведениям, утечка данных зафиксирована у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период с 2014 по 2017 год попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО «РЖД».

В компании подчеркнули, что принимают все требующиеся меры для обеспечения безопасности своих систем, в том числе по модернизации программных составляющих, изменению политики доступа к данным и внедрению новых средств контроля и мониторинга.