Популярность Chrome в РФ упала ниже 50%

Доля браузера Google Chrome в России по итогам ноября 2023 года упала ниже 50% впервые за шесть лет. Об этом свидетельствуют данные портала StatCounter GlobalStats.

Согласно информации сайта, максимального значения в 66,5% Chrome достигал в мае 2021 года. При этом в октябре того же года его доля в РФ упала до 56%. Сейчас же популярность браузера составляет 49,6%, что является минимальным значением с 2017 года.