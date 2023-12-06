Популярность Chrome в РФ упала ниже 50%
Доля браузера Google Chrome в России по итогам ноября 2023 года упала ниже 50% впервые за шесть лет. Об этом свидетельствуют данные портала StatCounter GlobalStats.
Согласно информации сайта, максимального значения в 66,5% Chrome достигал в мае 2021 года. При этом в октябре того же года его доля в РФ упала до 56%. Сейчас же популярность браузера составляет 49,6%, что является минимальным значением с 2017 года.
Доля Yandex Browser в ноябре 2023 года составила 21,75%, Safari — 12,54%, Opera — 6,84%, Edge — 4,27%, Firefox —3,33%.
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