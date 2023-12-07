Microsoft рассказала о планах по поддержке старой Windows 10 за деньги

Microsoft объявила о завершении жизненного цикла Windows 10 и переходе на платную модель обновлений для этой версии ОС. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

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Корпорация Microsoft официально подтвердила, что поддержка операционной системы Windows 10 будет прекращена уже 14 октября 2025 года. После этой даты пользователи смогут и дальше пользоваться своими компьютерами, однако для для получения обновлений безопасности им придется перейти на платную подписку Extended Security Update (ESU).

Microsoft будет предоставлять подписчикам патчи безопасности для защиты от уязвимостей, однако добавлять новые функцию в Windows 10 уже не будет. Стоимость подписки на обновления будет объявлена компанией позднее.

Эта мера является частью стратегии Microsoft по обеспечению безопасности устройств после окончания стандартного периода поддержки. Аналогичная программа уже была реализована для Windows 7, пользователи которой получали дополнительные обновления в течение трех лет после завершения основной поддержки.