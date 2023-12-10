Как восстановить систему Android: рабочие способы
Боитесь потерять важные файлы на телефоне, если он сломается? Не проблема: на Android всегда можно восстановить потерянное, причем не одним способом. На всякий случай рассказываем, как восстановить Android после сброса.
Восстановление через резервную копию
По умолчанию все смартфоны на Android имеют функцию резервного копирования при помощи Google Drive. Для сохранения копии бесплатно доступны 15 ГБ облачного хранилища, куда можно подгрузить фотографии, видео, сообщения, историю звонков, настройки устройства и данные аккаунта Google.
Единственное, что не сохраняется — это сторонние приложения; при восстановлении резервной копии их придется загружать заново из Play Store.
Если на вашем смартфоне включено резервное копирование, то восстановить одну из предыдущих копий можно при переходе на новое устройство или откате к заводским настройкам.
- Запустите устройство после отката настроек.
- Подключитесь к сети Wi-Fi.
- Когда система предложит вам восстановить резервную копию, выберите опцию «Восстановить копию».
- Войдите в аккаунт Google, который был привязан к смартфону.
- Выберите одну из доступных резервных копий и подтвердите восстановление.
Восстановление фото из недавно удаленных
Если вы хотите восстановить фотографии или любые другие картинки, которые случайно удалили из галереи, то есть хорошая новость. Откатывать настройки или прибегать к другим хитростям не обязательно: если вы удалили файлы недавно, то они появятся в соответствующей папке в галерее смартфона.
- Откройте галерею.
- Найдите папку «Недавно удаленное» в альбомах.
- Отметьте файлы, которые вы хотите восстановить.
- Нажмите «Восстановить». После этого картинки вернутся в альбомы, из которых были удалены.