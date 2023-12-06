Греф раскрыл планы Сбера на искусственный интеллект

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что искусственный интеллект станет приоритетом стратегии Сбера на 2024–2026 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом», — заявил Греф в ходе Дня инвестора.

Греф добавил, что Сбербанк собирается стать частью этого важного процесса. По мнению главы Сбера, потребительская модель, рассматривающая человека исключительно как источник дохода, должна уйти в прошлое.

До этого старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологи» Сбербанка Андрей Белевцев заявил на Дне инвестора, где подвели итоги Стратегии 2021–2023, что Сбер увеличит инвестиции в разработку ИТ-технологий в четыре раза.