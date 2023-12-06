В России может ухудшиться качество видео на YouTube

Руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» Константин Колесов рассказал, что в 2024 году качество видеоконтента сервисов Google может в России ухудшиться. Речь идёт, в том числе, и о хостинге YouTube.

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Подобное может произойти из-за деградации кэш-серверов Google Clobal Cache (GGC). До этого местные операторы запрашивали у компании кэширующие серверы, чтобы контент с YouTube раздавался не из Европы или Москвы, а прямо в регионах.

«Поэтому сначала «поплывёт» качество YouTube в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Петербург, нагружать магистральные сети всё больше и больше. Когда закончится ёмкость в столицах, ждём трафика в международных направлениях».