В России оштрафовали компанию, скачавшую фейковое видео с Киану Ривзом

Арбитражный суд Москвы вынес вердикт в пользу компании «Рефейс технолоджис», признав ее право на компенсацию в размере 500 тысяч руб. компанией «Бизнес-аналитика» за неправомерное использование дипфейк-видео с Киану Ривзом. Это решение стало прецедентом для российской юриспруденции в области авторских прав на дипфейк, сообщает ТАСС.

«Бизнес-аналитика» скачала видео, заказанное «Рефейс технолоджис» у «Адженда медиа групп» (AMG), без соответствующих прав. Видео, демонстрирующее Ривза, проверяющего утюг перед уходом из дома. «Рефейс технолоджис» обратилась в суд, требуя возмещения ущерба за нарушение авторских прав.

Ответчик оспаривал иск, утверждая, что дипфейк не подпадает под защиту авторского права. Однако суд отверг эти аргументы, подчеркнув, что эта технология является лишь инструментом обработки, а не методом создания контента, что не освобождает от необходимости получения разрешения от правообладателя.