Выявлена связь между замедлением Земли и увеличением суток

Ученые из Мюнхенского технического университета (TUM, Германия ) установили, что из-за замедления Земли через 200 миллионов лет в сутках будет не 24 часа, а 25 часов.

«Замерять колебания вращения важно не только для астрономии, это также необходимо нам для создания точных климатических моделей и лучшего понимания погодных явлений. И чем точнее данные, тем точнее прогнозы», — говорит руководитель исследовательской работы Ульрих Шрайбер.

По словам ученых, продолжительность суток на Земле становилась все длиннее и длиннее на протяжении долгих лет. Например, когда на планете обитали динозавры, то в сутках было 23 часа. 1,4 млрд лет назад день и ночь проходили всего за 18 часов и 41 минуту, как говорят ученые.