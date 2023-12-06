Москвичам рассказали, как защитить смартфон в морозы

Январские морозы наступят в столице к концу недели – температура ожидается до минус 23. Для смартфонов и другой техники подобные условия являются экстремальными. Москва 24 спросила экспертов, как сохранить гаджеты в морозы и что делать, если устройство случайно упало в снег.

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Уязвимая деталь

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Сильные морозы могут негативно отразиться на работе аккумулятора устройства, рассказал IT-аналитик Сергей Вильянов.

"Литий-полимерные аккумуляторы, которые стоят во всех актуальных гаджетах, теряют емкость даже при температурах плюс три-пять градусов. Что уж говорить про морозы".

Самый действенный способ сохранить аккумулятор – носить устройство на улице "ближе к телу". То есть не в сумке или рюкзаке, а во внутренних карманах одежды, пояснил Вильянов.

Также избежать переохлаждения смартфона на морозе поможет использование наушников с гарнитурой, рассказал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Для этих целей подойдут как беспроводные, так и обычные модели, подчеркнул эксперт.

"Это и удобнее, ведь не всегда на морозе комфортно держать телефон у уха, да и гаджет не переохладится. Вы сможете оставаться на связи, а телефон будет в тепле", – отметил специалист.

Он обратил внимание, что можно доставать гаджет из кармана ненадолго – например, чтобы проверить маршрут в навигаторе. Вред устройству наносит именно длительное использование на холоде, уточнил он. При этом, в отличие от тех же телефонов, умные часы более приспособлены к морозам. Емкость их аккумулятора не так сильно пострадает от холодов, так как аксессуар чаще всего носят на руке под одеждой, сказал Петухов.

IT-эксперт Илья Корнейчук, в свою очередь, предостерег пользователей от подзарядки гаджета от пауэрбанка на холоде. Это не только не спасет устройство, но и может ему навредить.

"Диапазон рабочих температур литиевых аккумуляторов – от нуля градусов и выше. Это значит, что при более низких показателях заряжать его нельзя. В аккумуляторе начнутся разрушительные химические процессы, он может вздуться и самовоспламениться".

В связи с этим ни на улице, ни сразу после возвращения домой гаджеты не стоит ставить на зарядку. Перед этим процессом им нужно дать полежать и самим нагреться до комнатной температуры, сказал Корнейчук.

Продлить срок службы аккумулятора на морозе также можно с помощью утепленных чехлов – в них гаджет медленнее остывает. А при активной работе телефона вырабатываемого им тепла и вовсе может хватить на поддержание комфортной для устройства температуры, заключил Корнейчук.

Вода – главный враг

Большинство современных устройств – влагозащищенные, поэтому образование конденсата им не страшно. С некоторыми моделями можно плавать и даже погружаться на несколько метров на полчаса, и им ничего не будет. Однако, если влагозащиты нет либо герметичность нарушена из-за повреждения экрана или корпуса, необходимо проявить дополнительную осторожность при использовании гаджета зимой, рассказал Валентин Петухов.

Приходя в помещение с холодной улицы, устройство не стоит отогревать самостоятельно: например, класть под подушку или заматывать в плед. Резкий перепад температур поспособствует образованию конденсата, объяснил Wylsacom. Он посоветовал оставить устройство на ровной гладкой поверхности и подождать, пока оно отогреется самостоятельно.

В случае падения гаджета в сугроб Петухов порекомендовал отряхнуть его и очистить разъемы от снега, например, продув их. Если кажется, что влага попала внутрь, телефон лучше выключить и не ставить на зарядку до момента, пока не появится возможность обратиться в сервисный центр, подчеркнул техноблогер.

"Даже если он будет работать после такого "купания", велик шанс, что в корпусе что-то окислится и устройство придет в негодность. В сервисе смартфон откроют, посмотрят, попала ли влага внутрь и осталась ли на контактах. Если надо – все зачистят".