YouTube назвал тренды 2023 года

Четвертое место заняла песня Джека Блэка "Peaches", а пятое — игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Также пользователи интересовались тайтлом Garten of Banban и куклой Барби. Популярностью пользовались песня "Ella Baila Sola" — ранее Spotify признал ее хитом лета. Замыкают десятку трендов искусственный интеллект и композиция "Flowers" Майли Сайрус.