YouTube назвал тренды 2023 года

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные темы, которые определили этот год. Об этом сообщает "Афиша Daily".

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Лидером категории "Тренды 2023 года" стал мультипликационный сериал Skibidi Toilet, рассказывающий о поющих унитазах. Вторую строчку рейтинга занимает молочный коктейль Grimace Shake из "Макдоналдса". Также в топ-3 трендов вошел конфликт между Палестиной и Израилем.

Четвертое место заняла песня Джека Блэка "Peaches", а пятое — игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Также пользователи интересовались тайтлом Garten of Banban и куклой Барби. Популярностью пользовались песня "Ella Baila Sola" — ранее Spotify признал ее хитом лета. Замыкают десятку трендов искусственный интеллект и композиция "Flowers" Майли Сайрус.