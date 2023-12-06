YouTube назвал тренды 2023 года
Видеохостинг YouTube назвал самые популярные темы, которые определили этот год. Об этом сообщает "Афиша Daily".
Лидером категории "Тренды 2023 года" стал мультипликационный сериал Skibidi Toilet, рассказывающий о поющих унитазах. Вторую строчку рейтинга занимает молочный коктейль Grimace Shake из "Макдоналдса". Также в топ-3 трендов вошел конфликт между Палестиной и Израилем.
Четвертое место заняла песня Джека Блэка "Peaches", а пятое — игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Также пользователи интересовались тайтлом Garten of Banban и куклой Барби. Популярностью пользовались песня "Ella Baila Sola" — ранее Spotify признал ее хитом лета. Замыкают десятку трендов искусственный интеллект и композиция "Flowers" Майли Сайрус.
Лучшими песнями назвали "Favorite Song" Toosii, "Flowers" Майли Сайрус и "Ella Baila Sola". Кроме того, в рейтинг 10 лучших треков включили "La Bebe" Yng Lvcas & Peso Pluma, "Last Night" Морган Уоллена, "Bebe Dame" Fuerza Regida и Grupo Frontera, "Calm Down" Ремы и Селены Гомес, "Que Vuelvas" Carin Leon и Grupo Frontera, "Snooze" SZA, "All My Life" Лил Дерк и Джея Коула.