Microsoft представила холодильник в форме Xbox

Microsoft порадовала поклонников Xbox, представив новый холодильник в форме популярной игровой консоли.

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Новинка не только имитирует внешний вид Xbox Series X, но и является полноценным электрическим холодильником с контролем температуры.

Новинка, поступившая в продажу в Walmart, имеет объем 3.2 кубических фута и стоит $198.

Эта модель заметно больше и функциональнее, чем предыдущие варианты, которые больше напоминали мини-холодильники.

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В основном отделении устройства есть две съемные полки и нижний выдвижной ящик, а также восемь подставок для напитков и отделение для заморозки объемом 11 литров.