Массовый сбой произошел в работе «Альфа-банка»

В работе приложения «Альфа-банка» произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.

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К 21:32 по московскому времени о сбое в приложении поступило 1128 отчетов. Большую их часть зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Также на проблемы в работе жаловались пользователи из Ижевска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Самары и Краснодара.