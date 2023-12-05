Массовый сбой произошел в работе «Альфа-банка»
В работе приложения «Альфа-банка» произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
К 21:32 по московскому времени о сбое в приложении поступило 1128 отчетов. Большую их часть зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Также на проблемы в работе жаловались пользователи из Ижевска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Самары и Краснодара.
На запрос «Банки.ру» в банке сообщили, что проблема носит технический характер и сбоя в работе приложения и сайта нет. Там также заверили, что «скоро все снова заработает».
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