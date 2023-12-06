Ученые нашли способ уберечь мир от экологической катастрофы

В современном контексте, где увеличивается внимание к экологической ответственности, сфера туризма ищет методы для минимизации своего влияния на окружающую среду. Одним из свежих предложений в этом направлении является концепция «углеродного паспорта» для туристов, целью которой является борьба с климатическими изменениями, сообщает boda.

Предложенная The Future Laboratory и Intrepid, эта идея предусматривает ограничение количества углеродных выбросов, генерируемых путешественниками за год. Транспортный сектор, включая авиаперелеты, железнодорожные и автомобильные перевозки, в 2021 году был источником 29% глобальных выбросов парниковых газов. Палома Сапата из Sustainable Travel International отмечает, что полеты на самолете часто являются основным источником углеродного следа в путешествии.

По словам Сапаты, сейчас идет глобальная гонка за достижение нулевых углеродных выбросов, и во время путешествий потребляется много ресурсов. Углеродные паспорта могут способствовать уменьшению углеродного следа в туристической сфере, предлагая путешественникам более экологичные варианты транспорта и отдыха.

Этот подход также способствует разработке новых технологий и устойчивых методов в туризме, что может значительно уменьшить влияние этой отрасли на климат. Но для эффективности системы углеродных паспортов важно глубоко понимать экологические аспекты туризма и разрабатывать четкие критерии для них.