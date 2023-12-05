Apple разработает 6G-модем

Специалисты обратили внимание, что компания Apple начала готовиться к появлению стандарта связи 6G. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, в корпорации опубликовали большой список вакансий инженеров по 6G. Также автор рассказал, что Apple запустила разработку модема, который будет поддерживать стандарт связи шестого поколения.

В материале говорится, что американская компания планирует нанять специалистов, чтобы заранее подготовиться к внедрению нового стандарта связи. Это произошло несмотря на то, что недавно Apple прекратила разработку модема 5G из-за многочисленных неудач.

Гурман сообщил, что Apple намерена снизить зависимость от многих поставщиков — в том числе, компании Qualcomm, которая производит модемы для iPhone.

«Эти две компании враждуют на протяжении многих лет, и Apple действительно не хочет полагаться на Qualcomm», — заявил журналист.

Также модемы чрезвычайно сложны в производстве, поэтому в корпорации начали их разработку заранее.

По информации Гурмана, внедрение стандарта 6G ожидается не раньше 2030 года. Также до сих пор не ясно, насколько он будет быстрее, чем 5G.