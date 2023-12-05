Банк России с 25 декабря запретит сотрудникам пользоваться телефонами и планшетами от Apple в служебных целях. Об этом сообщил источник РИА Новости, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Также источник пояснил, что и Центробанк не будет закупать гаджеты этой фирмы для своих нужд.

РИА Новости направило запрос в Банк России.

До этого стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) организовал закупку 54 мобильных устройств зарубежных производителей на 2,3 млн рублей, в том числе смартфонов iPhone и планшетов iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на фоне проверки Роскомнадзора заявил, что рядовым россиянам не запретят использовать гаджеты данного бренда.