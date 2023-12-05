В Nokia выразили разочарование решением AT&T выбрать Ericsson

Один из ведущих в мире производителей телекоммуникационного оборудования, финская Nokia разочарована решением американского гиганта AT&T выбрать в качестве поставщика оборудования шведскую Ericsson. Об этом финская компания сообщает в пресс-релизе.

Ранее AT&Tсообщил о заключении соглашения о сотрудничестве со шведским производителем сетевого оборудования Ericsson. Стоимость сделки может составить до $14 млрд в течение пять лет.

"Хотя новости от AT&T разочаровывают, наш бизнес в области мобильных сетей за последние годы добился значительного прогресса, увеличив нашу долю на рынке", - отметил президент и генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк.