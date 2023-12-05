Индия смогла вернуть лунный модуль на околоземную орбиту

Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), на околоземную орбиту удалось вернуть двигательный космический модуль лунной миссии «Чандраян-3», доставивший на орбиту спутника Земли спусковой модуль.

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Укорительный модуль должен был провести на орбите Луны три месяца для проведения спектрополяриметрии — изучения состава космических тел, основанного на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света. Для этого модуль оснащён аппаратом SHAPE для спектрополяриметрии.

Как сообщили в ISRO, было решено провести «уникальный эксперимент» по возвращению модуля на орбиту Земли. Эксперимент завершился успешно, и был нужен для сбора дополнительной информации по доставке лунных образцов на Землю.