В СПЧ выступили за создание контроля за работой IT-гигантов

«Нужно организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов (в том числе Google), алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами», — сказал Фадеев.

Он добавил, что перед этим необходимо создать институт, хотя задача эта будет непростая и вызовет серьезное сопротивление. Он уверен, что представители таких компаний будут настаивать, что государство не может вмешиваться в работу частных компаний. Для опровержения этого тезиса Фадеев привел в пример сферу гражданской авиации, где много частных компаний, но все соблюдают международные правила.