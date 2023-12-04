Kiss объявила об уходе со сцены и представила свою цифровую версию

Американская рок-группа Kiss объявила об уходе со сцены, но в то же время сообщила о создании цифровых аватаров своих участников и анонсировала начало «цифрового турне». Об этом рассказал Billboard.

В субботу, 2 декабря, участники Kiss провели заключительный концерт своего финального тура в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Точка была поставлена через четыре года после начала тура End of the Road и более чем через два десятилетия с момента первого «прощального» тура Kiss.

Когда музыканты Kiss ушли со сцены, на экранах появились четыре аватара, изображающие молодых Пола Стэнли, Джина Симмонса, Томми Тэйера и Эрика Сингера. Аватары исполнили версию God Gave Rock 'N' Roll To You II.

«Будущее такое захватывающее. Мы можем жить вечно», — рассказал Симмонс в двухминутном видео, рассказывающем о «новой эре» группы.