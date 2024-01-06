$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Самые яркие астрономические события 2023 года

2022 год был насыщенным для астрономов-любителей: лунные и солнечные затмения, редкий парад планет… Но 2023-й тоже не разочаровал. Журнал Smithsonian Magazine рассказал о самых ярких астрономических явлениях 2023 года.

Самые яркие астрономические события 2023 года
© Wikipedia

Февраль. Комета C/2022 E3 прошла мимо Земли

Видео дня

В феврале комета C/2022 E3 прошла рекордно близко к Земле: в последний раз нечто подобное произошло, когда Homo sapiens только начинали расселяться по Европе и Азии. Космический объект зеленого цвета был виден в обоих полушариях планеты, но с небольшой разницей во времени.

Wikipedia

Март. Соединение Венеры и Юпитера

В астрономии соединением называется момент, когда планета оказывается близко к луне, другой планете или звезде. Соединения происходят достаточно часто и, согласно NASA, не имеют какого-либо важного значения для науки, но выглядят красиво. И одно из таких соединений прошло в марте, когда две ярчайшие планеты в Солнечной системе пошли на сближение. Венеру и Юпитер можно было увидеть невооруженным взглядом. На небе они смотрятся так, будто обе планеты находятся совсем рядом, но в реальности их разделяли миллионы километров.

Апрель. Лириды

Метеорные дожди происходят, когда Земля проходит через космические обломки, оставленные кометами и астероидами. Именно поэтому дожди случаются ежегодно примерно в одно и то же время. Лириды появились благодаря комете Thatcher, которая проходит полный оборот вокруг Солнца раз в 415 лет. Это один из старейших метеорных дождей, известных науке: первые упоминания лиридов датируются 687 годом до нашей эры.

NASA

Май. Эта-Аквариды

Метеоры Эта-Аквариды сгорают в атмосфере Земли на огромной скорости и оставляют за собой долгие, светящиеся следы. Они появляются из созвездия Водолея, а появились благодаря комете Halley, проходящей оборот вокруг солнца каждые 76 лет. Она же является источником Орионидов — этот метеорный дождь проходит каждый октябрь.

Wikipedia

Июль-сентябрь. Персеиды

Наконец, Персеиды — один из самых зрелищных метеорных дождей года. Яркие, частые метеоры с длинными хвостами зажигают ночное небо: за час можно увидеть от 50 до 100 космических объектов. Дождь выпадает каждый раз, когда Земля проходит через обломки кометы Swift-Tuttle, и достигает пика по мере того, как планета движется через самый плотный регион. Прошлогодний дождь Персеидов пришелся на полнолуние, из-за чего метеоры тяжело было разглядеть — но в 2023 году ситуация была гораздо лучше.

Wikipedia

Август. Супер-голубая Луна

31 августа полная Луна была чуть больше и ярче, чем обычно. Так получилось из-за того, что она находилась в ближайшей к нам точке на своей эллиптической орбите — т.е. произошло суперлуние. По факту, в 2023 году произошло четыре суперлуния подряд: 3 июля, 1 августа, 31 августа и 29 сентября. Из-за того, что в августе было два полнолуния, второе считается голубой Луной — это явление можно наблюдать каждые 2.5 года.

NASA

Сентябрь. Ориониды

Ориониды не такие зрелищные, как Персеиды или Геминиды, но за ними все равно интересно наблюдать. Если смотреть на небо в темной локации, то можно заметить от 10 до 20 метеоров в час. Как и Эта-Аквариды, Ориониды — обломки кометы Halley.

Ноябрь. Геминиды

Геминиды — один из последних метеорных дождей года, известный своей огромной скоростью. В отличие от многих других явлений подобного рода, Геминиды появились благодаря скалистым астероидам, а не ледяным кометам. Ученые не могут точно сказать, как астероид Phaethon мог породить метеорный дождь, но некоторые строят теории, что, на самом деле, он является мертвой кометой, потерявшей свою ледяную оболочку.

Наука и техника
NASA
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости