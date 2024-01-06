Самые яркие астрономические события 2023 года

2022 год был насыщенным для астрономов-любителей: лунные и солнечные затмения, редкий парад планет… Но 2023-й тоже не разочаровал. Журнал Smithsonian Magazine рассказал о самых ярких астрономических явлениях 2023 года.

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Февраль. Комета C/2022 E3 прошла мимо Земли

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В феврале комета C/2022 E3 прошла рекордно близко к Земле: в последний раз нечто подобное произошло, когда Homo sapiens только начинали расселяться по Европе и Азии. Космический объект зеленого цвета был виден в обоих полушариях планеты, но с небольшой разницей во времени.

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Март. Соединение Венеры и Юпитера

В астрономии соединением называется момент, когда планета оказывается близко к луне, другой планете или звезде. Соединения происходят достаточно часто и, согласно NASA, не имеют какого-либо важного значения для науки, но выглядят красиво. И одно из таких соединений прошло в марте, когда две ярчайшие планеты в Солнечной системе пошли на сближение. Венеру и Юпитер можно было увидеть невооруженным взглядом. На небе они смотрятся так, будто обе планеты находятся совсем рядом, но в реальности их разделяли миллионы километров.

Апрель. Лириды

Метеорные дожди происходят, когда Земля проходит через космические обломки, оставленные кометами и астероидами. Именно поэтому дожди случаются ежегодно примерно в одно и то же время. Лириды появились благодаря комете Thatcher, которая проходит полный оборот вокруг Солнца раз в 415 лет. Это один из старейших метеорных дождей, известных науке: первые упоминания лиридов датируются 687 годом до нашей эры.

NASA

Май. Эта-Аквариды

Метеоры Эта-Аквариды сгорают в атмосфере Земли на огромной скорости и оставляют за собой долгие, светящиеся следы. Они появляются из созвездия Водолея, а появились благодаря комете Halley, проходящей оборот вокруг солнца каждые 76 лет. Она же является источником Орионидов — этот метеорный дождь проходит каждый октябрь.

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Июль-сентябрь. Персеиды

Наконец, Персеиды — один из самых зрелищных метеорных дождей года. Яркие, частые метеоры с длинными хвостами зажигают ночное небо: за час можно увидеть от 50 до 100 космических объектов. Дождь выпадает каждый раз, когда Земля проходит через обломки кометы Swift-Tuttle, и достигает пика по мере того, как планета движется через самый плотный регион. Прошлогодний дождь Персеидов пришелся на полнолуние, из-за чего метеоры тяжело было разглядеть — но в 2023 году ситуация была гораздо лучше.

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Август. Супер-голубая Луна

31 августа полная Луна была чуть больше и ярче, чем обычно. Так получилось из-за того, что она находилась в ближайшей к нам точке на своей эллиптической орбите — т.е. произошло суперлуние. По факту, в 2023 году произошло четыре суперлуния подряд: 3 июля, 1 августа, 31 августа и 29 сентября. Из-за того, что в августе было два полнолуния, второе считается голубой Луной — это явление можно наблюдать каждые 2.5 года.

NASA

Сентябрь. Ориониды

Ориониды не такие зрелищные, как Персеиды или Геминиды, но за ними все равно интересно наблюдать. Если смотреть на небо в темной локации, то можно заметить от 10 до 20 метеоров в час. Как и Эта-Аквариды, Ориониды — обломки кометы Halley.

Ноябрь. Геминиды