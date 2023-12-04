Эксперт рассказал, как мошенники могут красть данные через зарядку в машине

Идея о краже данных со смартфона через зарядку в автомобиле может показаться неправдоподобной, но такая вероятность существует в реальности. Об этом агентству «Прайм» заявил IT-эксперт, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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По его словам, память гаджета хранит персональные данные владельца. И если мошенники подключатся к USB-портам, то они завладеют данными. Злоумышленники могут внедрить вредоносные программы мониторинга.

«В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства интегрируется специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке», — говорит Шутов.

Эксперт отметил, что внедрить опасный код можно даже в электронную «начинку» современного автомобиля. В таком случае даже «родной» кабель владельца гаджета может быть использован для незаконного доступа к данным на смартфоне. Им будет не трудно добраться и до личной информации человека.

Шутов добавил, что на сегодняшний день подобных случаев зафиксировано не было.