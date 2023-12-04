Российский эксперт рассказал, чем опасен треснувший экран смартфона.

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Треснутый экран смартфона — не только неприятность, но и потенциальная опасность для здоровья. Эксперт Сергей Малоземов подчеркнул, что острые края трещин могут нанести серьёзный вред, порезать палец и вызвать инфекцию. В интервью он привёл случай молодого человека из Малайзии, который из-за повреждённого смартфона чуть не потерял палец из-за гангрены.

Сергей Малоземов подчеркнул, что травмы от трещин в экране смартфона могут иметь хронический характер, и инфекция может быстро распространиться, вызывая боль и серьёзные проблемы. Он рекомендует владельцам устройств с треснутым экраном немедленно его заменять, чтобы избежать подобных опасностей.