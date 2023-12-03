В «Яндексе» рассказали о новой опасности в обновлении для iPhone

«Яндекс» предостерегает владельцев iPhone от нового вида мошенничества, связанного с уязвимостью в операционной системе iOS 17. Теперь пользователи могут выбирать изображение и имя, отображаемые при звонке другим владельцам iPhone. Это открывает возможность мошенникам имитировать звонки от полиции или банковской службы.

Ренат Гришин, главный редактор AppleInsider.ru, утверждает, что это не вызовет серьёзных проблем, так как для использования этой схемы необходимо звонить с устройства Apple. Тем не менее, «Яндекс» сообщил об уязвимости Apple, и ожидается, что её быстро устранят. Владелец «Интернет-розыска» Игорь Бедеров подчёркивает, что все операционные системы подвержены ошибкам, и уязвимости часто возникают при обновлениях.