В «Яндексе» рассказали о новой опасности в последнем обновлении для iPhone

«Яндекс» предостерегает владельцев iPhone от нового вида мошенничества, связанного с уязвимостью в операционной системе iOS 17. Теперь пользователи могут выбирать изображение и имя, отображаемые при звонке другим владельцам iPhone. Это открывает возможность мошенникам имитировать звонки от полиции или банковской службы.

В «Яндексе» рассказали о новой опасности в обновлении для iPhone
© globallookpress.com

Ренат Гришин, главный редактор AppleInsider.ru, утверждает, что это не вызовет серьёзных проблем, так как для использования этой схемы необходимо звонить с устройства Apple. Тем не менее, «Яндекс» сообщил об уязвимости Apple, и ожидается, что её быстро устранят. Владелец «Интернет-розыска» Игорь Бедеров подчёркивает, что все операционные системы подвержены ошибкам, и уязвимости часто возникают при обновлениях.

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Бедеров считает, что уязвимость в iOS 17, связанная с изображением пользователя, скоро устранима. Он призывает пользователей обращать внимание на номер телефона звонящего, а не только на изображение. За последнее время iOS стала мишенью для мошенников, и пользователи должны оставаться бдительными, не передавая личные данные по телефону.

Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости