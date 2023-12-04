SpaceX может принять участие в перезапуске телескопа «Хаббл»

Недавний сбой в работе гироскопов космического телескопа «Хаббл» перевел его в безопасный режим, что возобновило дискуссии о возможной частной миссии SpaceX по перезапуску и ремонту культового телескопа.

© Ferra.ru

Миллиардер Джаред Айзекман, стоящий за Polaris Program, написал в Twitter: «Запишите нас в тренеры», выразив готовность оказать помощь.

Ранее в этом году SpaceX, Айзекман и NASA совместно провели исследование, чтобы изучить возможность осуществления частной миссии по перезапуску и обслуживанию «Хаббла» с помощью корабля Crew Dragon компании SpaceX. Хотя детали не разглашаются, Айзекман намекнул на перспективность миссии.