"Прогресс МС-25" с мандаринами, новогодними подарками и другими грузами причалил к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", который был запущен в пятницу с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

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Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов.

"Прогресс МС-25" доставил на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды. На станцию также прибыл трофей турнира "Игры будущего", который вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на турнире. Кроме того, корабль доставил питание для российских космонавтов, в том числе мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты, о чем ранее сообщали ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

"Прогресс МС-25" также везет на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие, сообщили ТАСС в службе психологической поддержки экипажа МКС. В мешочки с подарками вложены брелоки с драконами.