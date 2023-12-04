В России создали технологию восстановления лопаток Airbus и Boeing

Институт теоретической и прикладной механики в Новосибирске представил инновационную технологию восстановления лопаток для двигателей авиалайнеров Airbus и Boeing. Эта разработка будет внедрена на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ) до конца 2024 года, по словам научного руководителя института, академика Василия Фомина, пишет ТАСС.

Эта технология позволяет восстанавливать обгоревшие и поврежденные лопатки, что становится неотъемлемым процессом в условиях затрудненного обслуживания из-за санкций. Фомин подчеркнул, что российское производство лопаток для этих двигателей не развито, поэтому создание метода их восстановления стало необходимостью.