Стала известна дата выхода Windows 12 с широкими возможностями ИИ

Commercial Times: Windows 12 выйдет в июне 2024 года и получит ИИ-функции
Microsoft выпустит операционную систему Windows 12 в июне 2024 года. Об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на Commercial Times.
Утверждается, что в следующей операционной системе Microsoft будут интегрированы функции, основанные на искусственном интеллекте.
Системы искусственного интеллекта в Windows 12 будут использоваться для улучшения производительности, безопасности и пользовательского опыта. Ожидается, что следующая ОС Microsoft будет поддерживать аппаратные функции ИИ при работе с процессорами Ryzen 7000 и Intel Meteor Lake. Ранее компания Intel заявляла, что ее новые процессоры разрабатываются в том числе предполагаемой Windows 12.
Сама Microsoft пока не раскрыла подробностей о том, как именно ИИ будет внедрен в ее следующую операционную систему. Компания продолжает обновлять текущие версии Windows 11 и Windows 10, внедряя в них ИИ-функции.
На выход Windows 12 в июне 2024 года может указывать то, что актуальная версия ОС была представлена в июне. Также это период, когда работники офисов, школьники и студенты обновляют свои устройства перед работой и учебой.
Ранее сообщалось, что на смартфонах Samsung с бета-прошивкой отказывается работать главный экран.