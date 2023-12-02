Стала известна дата выхода Windows 12 с широкими возможностями ИИ

Microsoft выпустит операционную систему Windows 12 в июне 2024 года. Об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на Commercial Times.

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Утверждается, что в следующей операционной системе Microsoft будут интегрированы функции, основанные на искусственном интеллекте.

Системы искусственного интеллекта в Windows 12 будут использоваться для улучшения производительности, безопасности и пользовательского опыта. Ожидается, что следующая ОС Microsoft будет поддерживать аппаратные функции ИИ при работе с процессорами Ryzen 7000 и Intel Meteor Lake. Ранее компания Intel заявляла, что ее новые процессоры разрабатываются в том числе предполагаемой Windows 12.

Сама Microsoft пока не раскрыла подробностей о том, как именно ИИ будет внедрен в ее следующую операционную систему. Компания продолжает обновлять текущие версии Windows 11 и Windows 10, внедряя в них ИИ-функции.

На выход Windows 12 в июне 2024 года может указывать то, что актуальная версия ОС была представлена в июне. Также это период, когда работники офисов, школьники и студенты обновляют свои устройства перед работой и учебой.