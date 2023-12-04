В понедельник, 4 декабря, около 12:00 над Землю обрушится магнитная буря. Максимально сильной она будет до 15:00, затем поле планеты начнет успокаиваться. Соответствующий прогноз дали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Небольшие возмущения ожидаются также утром 5 декабря. Следующие геомагнитные штормы прогнозируются 19 и 22 декабря. Как пояснил доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури являются результатом вспышек на Солнце, когда часть вещества светила выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему.

Как правило, при нарушении спокойствия магнитосферы Земли страдают метеочувствительные люди. У них появляются головные боли, возможны перепады артериального давления. Метеозависимым советуют по возможности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять.