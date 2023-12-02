Смартфоны Samsung Galaxy S24 прошли сертификацию в США

Компания Samsung почти готова к анонсу своих следующих флагманских телефонов: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Несколько дней назад устройства прошли обязательную сертификацию в Индии и Вьетнаме, а теперь будущие смартфоны прошли сертификацию в США за месяц до их запуска.

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Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra получили сертификацию FCC после прохождения тестов на сотовую связь и уровень радиации. Глобальные и предназначенные для США модели этих будущих смартфонов получили сертификацию FCC в США, что означает, что одно из самых больших препятствий было преодолено. Эти номера моделей получили сертификацию:

SM-S921B: Galaxy S24 (глобальная версия); SM-S926B: Galaxy S24+ (глобальная версия); SM-S928B : Galaxy S24 Ultra (глобальная версия); SM-S921U: Galaxy S24 (привязка к оператору связи в США); SM-S926U: Galaxy S24+ (привязка к оператору связи в США); SM-S928U: Galaxy S24 Ultra (привязка к оператору связи в США).