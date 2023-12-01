В Telegram появились рекомендации по подписке на каналы

Telegram выпустил обновление с несколькими новыми функциями. Теперь пользователи могут настраивать цвета своего профиля, выбирать уникальные обои для чатов и репостить истории своих друзей. Если вы подписаны на какой-то канал, Telegram предложит вам список похожих каналов для подписки, основанный на пересечении аудиторий.

Одной из ключевых возможностей обновления стал репост историй. Пользователи могут делиться историями своих друзей, добавлять свой комментарий, видео- или аудиофайлы. Это придаёт больше креативности обмену моментами с друзьями. Также теперь в чатах можно отправлять видеосообщения с комментариями пользователей или выражением лица, что делает общение более выразительным.

Для подписчиков Premium добавились возможности, такие как выбор уникальных цветовых сочетаний с логотипами для профиля и установка обоев как для себя, так и для собеседника. Все пользователи теперь могут расшифровывать до двух аудиосообщений в неделю и переводить их на другие языки. Администраторы каналов получили инструменты для отслеживания статистики просмотров и реакций на свои истории, что полезно для анализа контента. Также в каналах теперь доступны реакции из пользовательских наборов, что добавляет разнообразие в выражение эмоций.