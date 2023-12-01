В Роскосмосе рассказали, что отправят на орбиту помимо новогодних брелоков

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» готовится к запуску на орбиту с космодрома Байконур. Этот корабль доставит более 2,5 тонн грузов на Международную космическую станцию (МКС). Старт запланирован на 12:25 мск, и после девяти минут полёта корабль окажется на орбите, а затем через два дня сблизится с МКС.

Этот запуск будет четвёртым для корабля «Прогресс МС» в этом году и восьмым с космодрома Байконур. На корабле изображения, посвящённые полёту «Бурана» и 100-летию Александра Максимова. Он также перевезёт разнообразные грузы, включая топливо, воду, оборудование, а также новогодние подарки и питание для экипажа МКС.