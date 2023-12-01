Российские физики провели эксперимент на квантовом спутнике

Физики из России и Китая совместно провели эксперимент, используя китайский квантовый спутник «Мо-Цзы» для передачи квантовых ключей шифрования на расстояние более 3,8 тыс. км и обмена защищёнными сообщениями и изображениями. В Звенигороде построена первая наземная станция спутниковой квантовой связи в России для обеспечения этого эксперимента. Директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС, Алексей Федоров, отметил, что спутниковая квантовая криптография открывает новые возможности для защиты данных на больших расстояниях.

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Существующая проблема в работе квантовых сетей заключается в том, что свет угасает при движении через оптоволокно, ограничивая расстояние передачи данных. Российские и китайские учёные решают эту проблему, обмениваясь данными через спутники связи, а не наземные оптоволоконные кабели. Российская наземная станция связи в Звенигороде была разработана для взаимодействия с китайским спутником «Мо-Цзы», позволяя учёным обмениваться одиночными фотонами, содержащими информацию, закодированную в их поляризационных состояниях.