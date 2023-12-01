Приложение «Ситидрайва» пропало из App Store

Из AppStore удалили приложение «Ситидрайв»
Из магазина AppStore исчезло приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв». Об этом сообщила сама компания.
Она обратилась к пользователям iPhone с рекомендацией не удалять приложение. Фирма пояснила, что оно работает в обычном режиме.
Пресс-служба также отметила, что скачать приложение все еще можно в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore.
Как выяснила газета «Коммерсант», сейчас в «Ситидрайве» разбираются в причинах этого инцидента и прорабатываются альтернативные пути установки приложения для пользователей.
Компания также порекомендовала оставить выключенной на смартфоне функцию «Сгружать неиспользуемые». Так, пользователь может избежать удаления приложения без его ведома.
Ранее сообщалось, что из официального магазина приложений Apple для iOS удалили приложение «Тинькофф банка». Оно продержалось там чуть менее суток после размещения.