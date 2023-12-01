Приложение «Ситидрайва» пропало из App Store

Из магазина AppStore исчезло приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв». Об этом сообщила сама компания.

Она обратилась к пользователям iPhone с рекомендацией не удалять приложение. Фирма пояснила, что оно работает в обычном режиме.

Пресс-служба также отметила, что скачать приложение все еще можно в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore.

Как выяснила газета «Коммерсант», сейчас в «Ситидрайве» разбираются в причинах этого инцидента и прорабатываются альтернативные пути установки приложения для пользователей.

Компания также порекомендовала оставить выключенной на смартфоне функцию «Сгружать неиспользуемые». Так, пользователь может избежать удаления приложения без его ведома.