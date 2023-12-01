С Байконура стартовал «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25»

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-25" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты. Через двое суток после старта "Прогресс" сблизится с Международной космической станцией (МКС). Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" намечена на 14:15 мск в воскресенье.

"Прогресс МС-25" доставит на МКС 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды. В космос также отправится трофей турнира "Игры будущего", который вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на турнире. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов, в том числе мандарины, о чем ранее сообщали ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

На ракету нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" и 100-летию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, а также десятилетию науки и технологий и турниру "Игры будущего".