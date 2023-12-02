Популярный смартфон Xiaomi начали продавать дешевле 10 тысяч рублей

Популярный бюджетный смартфон дочернего бренда Xiaomi, Poco M5, начали продавать в России дешевле 10 тыс. руб. На это обратил внимание портал «Палач».

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Так, Poco M5 в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти продают за 8,9 тыс. руб. Модель с 4 ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ предлагают за 9,9 тыс. руб. Кроме того, за доплату 2,5 тыс. руб. можно найти версию с 6 ГБ оперативной памяти.

Эксперты рекомендуют присмотреться к средней версии Poco M5 4/128 ГБ. Этот смартфон предлагает 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G99, который встречается в более дорогих гаджетах.

Кроме того, смартфон оснащается основной камерой на 50 Мп, сканером отпечатка пальцев, NFC-модулем для бесконтактных платежей и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Практически единственным слабым местом Poco M5 называют фронтальную камеру с разрешением 5 Мп, однако для смартфона стоимостью 10 тыс. руб. это не существенная проблема.