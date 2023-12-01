Ученые выявили изменения в структуре звуковых нервов

Американские нейрофизиологи нашли характерные дегенеративные изменения в структуре звуковых нервов. Также они выявили очаги высокой активности в некоторых частях мозга, возникающие у людей с шумом в ушах, даже тогда, когда они не жалуются на нарушение слуха.

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Ученые работали под руководством доцента Стефана Мэзона. Для исследования потребовалось почти 300 добровольцев в возрасте от 18 до 72 лет. Около 200 из них не страдало от тиннитуса, а другие участники эксперимента жаловались на периодический или постоянный звон в ушах. Во время наблюдений специалисты следили за работой звуковых нервов и других компонентов слуховой системы.

«Мы изучили повреждения звуковых нервов у множества пациентов, у которых ранее не выявлялись нарушения слуха. Эти замеры указали на то, что жалобы на тиннитус были статистически связаны с определенными типами повреждений этих нервов и сбоями в их работе. К примеру, многие наши пациенты значительно хуже слышали в шумной обстановке и хуже воспринимали очень слабые звуки с частотой выше 3 кГц, чем здоровые добровольцы», – указали исследователи.

Ученые заметили, что у людей без видимых нарушений слуха иногда были повреждены нервы. При такой проблеме они с трудом различали высокочастотные звуки. По мнению экспертов, у таких пациентов повышена активность в некоторых участках мозга, которые связанны с обработкой аудиоинформации. Стефан Мэзон сказал, что исследование доказало наличие связи между тиннитусом и ослаблением способности нервной системы подавлять чрезмерную активность периферийных звуковых нервов, сообщается в журнале Scientific Reports.