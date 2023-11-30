В ЕС назвали незаконным одно из нововведений социальных сетей Meta*

«Согласна ли Комиссия, что это является незаконным в соответствии с Общим регламентом по защите данных (ОРЗД)? (...) Согласна ли Комиссия, что это может быть незаконным в соответствии с Законом о цифровых услугах? (...) Альтернативы отслеживанию, такие как контекстная реклама, доступны и осуществимы. Поскольку миллионы пользователей в ЕС в настоящее время сталкиваются с этим выбором, что сделает Комиссия, чтобы срочно обеспечить необходимую защиту данных и чтобы людям в ЕС не приходилось платить за свою конфиденциальность?» — спросили ван Спаррентак и Тан.