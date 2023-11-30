Стала известна дата первой за 50 лет посадки на Луну американского космического аппарата

Американская частная аэрокосмическая компания Astrobotic объявила дату предполагаемой посадки на Луну своего аппарата Peregrine («Сапсан») в рамках одноименной миссии. Безэкипажный модуль должен прилуниться 25 января 2024 года, сообщает Phys.org со ссылкой на агентство Agence France Presse (AFP).

Объявлена дата первой за 50 лет посадки на Луну американского модуля
© Astrobotic

Последний раз США сажали космический корабль на лунную поверхность в ходе миссии «Апполон-17», состоявшейся в 1972 году.

Peregrine оснащен исследовательской аппаратурой для изучения лунной среды. Собранные им данные помогут подготовить пилотируемые миссии NASA Artemis в ближайшие годы.

Аппарат стартует к Луне 24 декабря с космодрома в штате Флорида. Модуль Peregrine отправится в космос на новой ракете Vulcan Centaur, разработанной совместным предприятием United Launch Alliance корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Зонд доберется до лунной орбиты за несколько суток, после чего около месяца будет ждать оптимальных условий для посадки. Спуск на Луну пройдет в автоматическом режиме, но под контролем специалистов Astrobotic.

Генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон отметил, что лишь около половины всех миссий по посадке на Луну оказались успешными.

На сегодня только четырем странам в мире удалось успешно прилунить свои аппараты — СССР, США, Китаю и Индии.

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