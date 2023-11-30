В пригороде Неаполя нашли картину Боттичелли «Мадонна с младенцем»

«Последний раз власти проверяли частную резиденцию, где хранилась картина Боттичелли, более 50 лет назад. С тех пор по необъяснимым причинам картина была забыта властями. Когда мы поняли, что она находилась в частном доме более 50 лет, мы решили ее осмотреть», – рассказал представитель службы по защите культурного наследия Неаполя Массимилиано Кроче.