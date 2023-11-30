В пригороде Неаполя нашли картину Боттичелли «Мадонна с младенцем»

Картину Боттичелли «Мадонна с младенцем» нашли в пригороде Неаполя
Картина итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем», считавшаяся утраченной, обнаружена в пригороде Неаполя.
«Последний раз власти проверяли частную резиденцию, где хранилась картина Боттичелли, более 50 лет назад. С тех пор по необъяснимым причинам картина была забыта властями. Когда мы поняли, что она находилась в частном доме более 50 лет, мы решили ее осмотреть», – рассказал представитель службы по защите культурного наследия Неаполя Массимилиано Кроче.
Полотно XV века оценивается искусствоведами в 110 млн долларов. Оно находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации, считают эксперты. Холст подвергся окислению, в нескольких местах имеются механические повреждения, пишет Guardian.
Картина была подарена Папе римскому Сиксту IV, после этого попала в сельскую церковь в провинции Неаполь, затем оказалась в частной коллекции и передавалась в семье по наследству.
По словам искусствоведов, Боттичелли считал «Мадонну с младенцем» одной из лучших своих работ и особенно дорожил картиной по личным причинам. Считается, что образ Мадонны на полотне вдохновлен Симонеттой Каттанео Веспуччи, возлюбленной живописца, скончавшейся в возрасте 23 лет.
Сандро Боттичелли (1445 – 1510) – художник эпохи раннего итальянского Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. Автор картин «Весна», «Венера и Марс», «Рождение Венеры», которые принесли ему мировую славу.
Ранее на аукционе за 3 млн долларов была продана картина голландского художника первой половины XVII века Антониса Ван Дейка, которую обнаружили недалеко от Нью-Йорка. Работа была найдена на ферме, картина лежала в сарае под слоем птичьего помета.