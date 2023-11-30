Оценена вероятность новой сильной вспышки на Солнце

Группа солнечных пятен, которые породили сильнейшую вспышку 28 ноября, прошла пик своего развития, и астрономы больше не ожидают сильных вспышек. Об этом РАН Сергей Язев.

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Рентгеновский класс прошедшей солнечной вспышки составил М9.8, что очень близко к самому высокому классу мощности X. Однако, по оценкам ученых, новых столь сильных вспышек группа пятен уже не произведет, хотя остается вероятность повторных, более слабых вспышек. Другие группы пятен, общее число которых на диске звезды достигает 12, имеют простую структуру и вряд ли способны на сильную вспышечную активность.

Ранее сообщалось, что Солнце достигнет пика своего текущего цикла активности в 2024 году, на год раньше, чем считали ученые. «Солнечный максимум» наступит в период с января по октябрь 2024 года. По мнению экспертов Центра прогнозирования космической погоды NOAA, пик будет сильнее и продлится дольше, чем прогнозировалось в 2019 году.