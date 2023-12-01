Медики назвали худший продукт на кухне, который губит сосуды и вызывает рак

Жиры являются необходимым компонентом питания, который выполняет много важных функций и приносит организму большую пользу. Но помимо «хороших» есть и те, которые наносят значительный вред и даже приводят к развитию онкологических заболеваний. Нужно уметь их отличать, сообщили врачи из проекта «Здоровое питание».

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Они рассказали, что жирные кислоты бывают двух видов: насыщенные и ненасыщенные. Первые содержатся в продуктах животного происхождения, например в мясе, молочке, яйцах и некоторых растительных (кокос, бобы какао). Они организму необходимы, но следует не превышать дозу дневных калорий.

А ненасыщенные жиры делятся на три комплекса кислот: омега-3, омега-6 и омега-9. В организм человека должны поступать все элементы, поэтому необходимо есть жирную рыбу, морепродукты, подсолнечное, оливковое и кунжутное масла, орехи, авокадо, оливки. Также к ненасыщенным жирным кислотам относятся и трансжиры, из-за них появляются сердечно-сосудистые заболевания и скапливается «плохой» холестерин.

Медики предупредили, что надо избегать промышленных жиров, которые получены при гидрогенизации — процессе превращения жидкого масла в твердый жир. Часто они содержатся в топленом масле гхи, фастфуде, чипсах, полуфабрикатах, мороженом и обычном масле.

— Обычное растительное масло, например подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров, — рассказали врачи.