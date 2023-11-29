Из Google Play исчезли приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт»
Мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт» пропали из Google Play. Приложение «Почта банка» также исчезло из App Store. Приложение «Русского стандарта» еще доступно. Оба банка в начале ноября попали под санкции США.
Также американский Минфин внес в черный список СПБ Биржу, МГТУ им. Баумана, структуры «Газпром нефти», замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова и других физических и юридических лиц.
Посол России в США Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что Вашингтон ведет фронтальное наступление на РФ, передает «Радиоточка НСН».