Биологи нашли способ выращивать больше кукурузы за счет грибов

«Мы обнаружили, что внедрение микоризы работало лучше всего, когда в почве уже было много грибковых патогенов. Грибы действуют как своего рода щит от болезнетворных микроорганизмов в почве, которые могут ослабить растения», — отметила соавтор работы Стефани Лутц из федерального центра компетенции сельскохозяйственных исследований.