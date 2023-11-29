Поставки процессоров Intel и AMD в Россию резко упали

В нашу страну продают меньше CPU. Поставки процессоров фирм Intel и AMD в Россию упали на 64 и 70 процентов. Это очень сильный спад, причём среди комплектующих для персональных компьютеров альтернатив этой паре нет. В период с января по октябрь 2023 года было поставлено всего 178 тысяч микропроцессоров от компании Intel. Это на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки микросхем AMD и вообще снизились до 35 тысяч единиц (на 70%). О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание 3dnews со ссылкой на данные исследования холдинга Fplus.

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В денежном выражении за отчётный период в Российскую Федерацию были поставлены микропроцессоры Intel суммарной стоимостью 3,2 миллиарда рублей (падение на 62% относительно этого параметра за тот же период 2022 года) и AMD стоимостью 372 миллиона рублей (падение на 98%).

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В исследовании Fplus учитывались даже поставки процессоров через параллельный импорт. Однако есть информация, что некоторая часть процессоров ввозится в наше государство под иным кодом, поэтому в поставках не отображается.

Антон Фомин (Бизнес-аналитик Fplus) подтверждает, что спад есть. Он связан во многом с тем, что часть фирм временно остановила обновление парка оборудования в ожидании отечественных разработок (это, правда, звучит очень странно – Россия пока практически не производит современных микросхем, а процессоры – самые сложные из них), а часть просто искусственно продлила жизненный цикл электроники. Он также добавил, что снижение поставок может повысить спрос на работников, которые будут обслуживать старое оборудование и поддерживать его работоспособность, как это происходит на иных рынках.

Анонимный источник среди российских изготовителей компьютеров объяснил снижение объёмов поставок тем, что крупные торговцы закупили много элементов компьютеров, а теперь продают излишки другим фирмам. Правда, стоит отметить, подобный вид спекуляций в IT-сфере не очень выгоден, так как цены на старые микросхемы постоянно снижаются.